Неаполь, Италия, , 08:49 — REGNUM

Сборная команда России обеспечила себе второе место в общекомандном зачете на Универсиаде в Неаполе.

В предпоследний день соревнований российские спортсмены завоевали 13 наград (7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые).

Три золотые награды на счету художественной гимнастки Екатерины Селезневой, ставшей первой в упражнениях с лентой, обручем и мячом. Ещё две медали на счету сборной России по художественной гимнастике, победившей в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в упражнениях с мячами. Ещё две золотые награды завоевали мужская сборная по стрельбе из классического лука и теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте.

Серебро завоевали лучник Эрдем Цырыпов и женская сборная по стрельбе из классического лука. Бронзовые медали у мужской сборной по волейболу, женской сборной по водному поло, у Екатерины Селезневой в упражнениях с булавами и у Ивана Гахова в одиночном мужском разряде тенниса.

Отметим, всего в активе сборной России на Универсиаде в Неаполе 80 (22 золотые, 23 серебряные и 35 бронзовых) наград. Первое место у сборной Японии 81 (32−21−28) медаль, третье — у американской сборной 52 (21−16−15).