Ростов-на-Дону, , 08:34 — REGNUM

Главный наставник футбольного клуба Российской Премьер-лиги Валерий Карпин выступил с критикой лиги за позднее время начала матча между командами «Ростов» и «Оренбург» на пресс-конференции после матча.

По словам Карпина, руководство «Ростова» просило о переносе времени начала игры, так как в более удобное время начала её посетило бы 25−30 тысяч человек.

«Как по мне, это вообще преступление. А потом говорят, что нужна высокая посещаемость», — заявил Карпин, отметив, что при этом РПЛ хочет популяризации футбола.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 июля, футбольный клуб «Ростов» одержал победу над командой «Оренбург» в матче первого тура РПЛ со счетом 2:1.