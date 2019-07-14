Миннеаполис, США, , 09:10 — REGNUM

Американский боксер Джеральд Вашингтон одержал верх над финским спортсменом Робертом Хелениусом в бою в супертяжелом весе, проходившем в рамках шоу бокса на арене Armory в Миннеаполисе.

Финн имел преимущество в бою до четвертого раунда, когда американцу удалось переломить поединок точным правым ударом через руку и выиграть ещё несколько эпизодов.

К пятому раунду финн начал несколько сдавать в темпе, чем Вашингтон не замедлил воспользоваться, что закончилось в седьмом раунде его точным перекрестным ударом в подбородок, после чего Хелениус не смог продолжить бой.

Отметим, это 21-я (13 нокаутом) победа для 37-летнего Вашингтона при 3 поражениях и одной ничьей. В активе 35-летнего финна это 4-е поражение при 28 победах (17 нокаутом).