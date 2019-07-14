Париж, 14 июля 2019, 08:02 — REGNUM
Бразильский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился впечатлениями о лучших моментах своей игровой карьеры. Его слова на эту тему приводит 14 июля Oh My Goal.
Как считает 27-летний футболист, в его карьере было два таких момента.
«Сперва была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбек с «Барселоной» против «ПСЖ», — заявил бразильский футболист.
Также он отметил, что чувства, которые он испытал после шестого гола были чем-то невероятным и он никогда ничего подобного не чувствовал.
Отметим, игрок в настоящее время продолжает восстанавливаться после разрыва связок голеностопа правой ноги, полученного им в товарищеском матче с командой Катара (2:0 в пользу сборной Бразилии) перед Кубком Америки. Футболист вынужден был пропустить его из-за травмы.