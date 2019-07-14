Барселона, Испания, , 07:51 — REGNUM

Новый французский защитник футбольного клуба «Барселона» Алан Гризманн рассказал о своих впечатлениях от перехода в команду. Его слова приводит 14 июля El Mundo Deportivo.

ФК «Барселона» Agentbarcelona.com

По словам 28-летнего француза, он счастлив и готов работать с новой командой с большим энтузиазмом.

«У меня есть новые задачи, новые цели, и, надеюсь, я смогу сделать всё наилучшим образом. Цель — выиграть всё: Кубок Испании, Примеру и Лигу Чемпионов», — заявил француз.

Также он рассказал, что вместе и с ним переехала его семья, и что он уже пообщался с коллегами по команде Умтити и Дембеое, которые являются его друзьями, и с которыми он очень хочет повеселиться.

Кроме этого, игрок отметил, что играть в одной команде с аргентинским форвардом Лионелем Месси приятно и что ему не терпелось узнать, как это происходит в повседневной жизни.

«Барселона» — отличный клуб, и я хочу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и тренером», — заключил Алан Гризманн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 июля, стало футбольный клуб «Барселона» официально объявил о переходе Алана Гризмана в свой состав.