Лондон, , 07:51 — REGNUM

Британский боксёр Даниэл Дюбуа победил своего соотечественника Натана Гормана в бою за титул чемпиона Британии в супертяжелом весе. Бой проходил рамках вечера профессионального бокса на арене О2 в Лондоне.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу, а во втором в бою уверенно повел Дюбуа. В начале третьего раунда он серией боковых ударов в клинче отправил своего соперника в нокдаун, однако Горман смог собраться и продолжить бой при явном преимуществе Дюбуа.

Последнее не замедлило проявиться: на последней минуте пятого раунда Дюбуа нанес противнику два прямых точных левых, чем вывел своего оппонента из равновесия, после чего добил его серией прямых ударов. В итоге судья остановил бой и засчитал Горману поражение техническим нокаутом.

Отметим, по итогам этой победы в активе 21-летнего непобежденного Дюбуа 12 выигранных боев (11 — нокаутом). Для 23-летнего Гормана это первое поражение при 16 победах (11 — нокаутом).