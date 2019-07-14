Кванджу, Южная Корея, , 07:23 — REGNUM

Китайская пловчиха Синь Синь выиграла золотую награду в заплыве на дистанции 10 километров на открытой воде на чемпионате по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Китайская спортсменка финишировала с результатом 1 час 54 минуты 47,2 секунды.

Второе место заняла представительница США Хэйли Андерсон, показавшая результат 1 час 54 минуты 48,1 секунды. Бронзовая награда досталась Рэйчел Бруни из Италии, которая пришла к финишу за 1 час 54 минуты 49,9 секунды.

Лучшей из российских спортсменка стала Анастасия Крапивина, показавшая 20-е время (1 час 55 минут 24,9 секунды. Ещё одна российская пловчиха — Мария Новикова, финишировала 21-й (1 час 55 минут 26,0 секунды).

Отметим, в общекомандном зачёте лидирует сборная Китая, завоевавшая 4 золотые медали на чемпионате. Сборная России на втором месте с одной золотой и одной серебряной медалью.

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