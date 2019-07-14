Лондон, , 07:11 — REGNUM

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» заинтересован в переходе в свой состав защитника команды «Лилль» Николя Пепе из Кот-д'Ивуар, сообщает 14 июля TF1.

Пепе (cc) Анна Нэсси

По данным источника, в «Арсенале» готовы предложить руководству команды «Лилль» за 24-летнего футболиста 80 млн евро.

Также ранее сообщалось, что на игрока претендуют такие команды как «Пари Сен-Жермен», миланский «Интер», «Барселона» и «Бавария» из Мюнхена.

Отметим, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 41 мачте и отметился в них 23 голами и 11 результативными передачами. Также игрок стал вторым лучшим бомбардиром французского чемпионата, отстав от лидера — Килиана Мбаппе, на 11 голов.

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