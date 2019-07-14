Уимблдон, Великобритания, , 07:03 — REGNUM

Колумбийские теннисисты Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль выиграли в парном разряде Уимблдонского турнира.

Роберт Фара (cc) si.robi

В матче финала колумбийский дуэт сразился с парой французов в составе Эдуард Роже-Васслен и Николя Малю со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.

Игра проходила в крайне упорной борьбе, потому соперники провели на корте 4 часа 56 минут. За это время колумбийцы смогли 13 раз подать навылет, трижды ошибиться при подаче и реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Их оппоненты подали навылет 12 раз, допустили 6 двойных ошибок смогли реализовать 2 брейк-пойнта.

Отметим, Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль впервые выиграли в парном разряде Уимблдонского турнира, также они стали первыми представителями Колумбии, выигравшими данный турнир.