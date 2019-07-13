Ростов-на-Дону, , 23:51 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» переиграл «Оренбург» в домашнем матче первого тура чемпионата России. Встреча прошла 13 июля в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Эльдор Шомуродов и Алексей Ионов. У гостей мяч забил Джордже Деспотович.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля екатеринбургский ФК «Урал» на своем поле обыграл команду «Уфы» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге встреча завершилась со счётом 3:2.

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