Екатеринбург, , 22:23 — REGNUM

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем поле переиграл команду «Уфы» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Эрик Бикфалви (дубль) и Юрий Бавин. У проигравших мячи забили Андрей Козлов и Даниил Фомин (пенальти).

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля московский «Спартак» на своем поле переиграл со счётом 1:0 команду «Сочи» в матче чемпионата России. Защитник красно-белых Самуэль Жиго, забивший единственный мяч на 94-й минуте, стал героем встречи.

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