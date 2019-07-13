Краснодар, , 15:53 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» пополнился шведским нападающим Маркусом Бергом, сообщает 13 июля пресс-служба команды.

Также сообщается, что 32-летний футболист перешел в состав «Краснодара» в статусе свободного агента и что соглашение между сторонами заключено на один год.

Отметим, ранее Маркус Берг играл за клуб из ОАЭ «Аль-Айн» и в его составе принял участие в 29 матчах, отметившись в низ 14 голами и результативной передачей. Также играл за свою карьеру в клубах «Гётеборг», «Гамбург», ПСВ, «Гронинген» и «Панатинаикос». Также в 71 матче за сборную Швеции забил 19 мячей.