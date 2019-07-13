Сеул, , 15:52 — REGNUM

Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла в технической программе чемпионата по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Победный результат российской спортсменки составил 95,0023 балла.

Серебро досталось испанке Оне Карбонель с результатом 92,5002 балла, третьем место заняла представительница Страны восходящего солнца Юкико Инуи, которая набрала 92,3084 балла.

Отметим, это первая золотая медаль сборной России на соревнованиях по водным видам спорта в Кванджу. 25-летняя Светлана Колесниченко является 14-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Читайте также: Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ