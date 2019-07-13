Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM

Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» одержал победу над командой «Тамбов» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле СДЮШОР «Смена» — Академия «Зенита» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Хозяевам буквально удалось вырвать победу в скомпенсированное время матча, после гола полузащитника «Зенита» Андрея Анисимова. До этого санкт-петербургский клуб открыл счет в матче усилиями хавбека Романа Ногтева на 48-й минуте, а «Тамбов» его сравнял с помощью гола защитника Ильи Мамкина на 59-й.

Отметим, матч основных составов команд состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. В следующем туре «Зенит» встретится 20 июля с командой «Сочи» на её поле, а «Тамбов» в этот же день поедет в гости к «Локомотиву».