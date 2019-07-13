Казань, , 14:47 — REGNUM

Женская сборная России по регби-7 нанесла сокрушительное поражение команде Швеции в первом матче отборочного тура летних Олимпийских игр 2020 года, проходящем в Казани.

Игра закончилась победой российской команды со счетом 29:0.

Удачные попытки заноса реализовали Алена Михальцова, Кристина Середина, Дарья Лушина, Марина Мясникова и Дарья Норицина. Дарья Лушина также дважды удачно поразила ворота соперниц.

Отметим, отборочный тур на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдёт в Казани 13 и 14 июля, также женской сборной России предстоит сыграть с командами Англии и Германии. Победитель тура получит олимпийскую путевку, а обладатели второго и третьего места смогут стать участниками межконтинентальной квалификации на олимпиаду.