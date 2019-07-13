Неаполь, Италия, 13 июля 2019, 14:24 — REGNUM
Женская сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место на Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Неаполе.
В схватке за первое место российские спортсменки Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова уступили команде Южной Кореи со счетом 1:5. Обладательницами бронзовых наград стали представительницы Украины, которые выиграли в матче за третье место у команды Швейцарии.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская сборная России по стрельбе из классического лука стала первой на соревнованиях в Неаполе. Всемирная летняя Универсиада закончится 14 июля.