Неаполь, Италия, , 14:24 — REGNUM

Женская сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место на Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Неаполе.

В схватке за первое место российские спортсменки Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова уступили команде Южной Кореи со счетом 1:5. Обладательницами бронзовых наград стали представительницы Украины, которые выиграли в матче за третье место у команды Швейцарии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская сборная России по стрельбе из классического лука стала первой на соревнованиях в Неаполе. Всемирная летняя Универсиада закончится 14 июля.