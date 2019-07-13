Неаполь, Италия, , 14:24 — REGNUM

Мужская сборная России по стрельбе из классического лука стала победительницей Всемирной летней Универсиады, проходящей в Неаполе.

В финальном поединке российские лучники Бэлигто Цынгуев и Эрдем Цыдыпов смогли выступить лучше команды Тайваня. Третье место досталось сборной США, которая в схватке за третье место оказалась сильнее команды Швейцарии.

Отметим, лидером в общем медальном зачёте на Универсиаде в Неаполе является Япония в активе которой 72 (28 золотых, 20 серебряных, 24 бронзовые) медали. На втором месте находится команда США с 51 (21−16−14) наградой, третье — у сборной Китая с общим количеством 43 (21−13−9) медали. Российская сборная располагается на четвертой строчке с 70 (16−22−32) медалями.