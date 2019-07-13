Омск, , 14:24 — REGNUM

Защитник Вячеслав Войнов войдет в состав омского хоккейного клуба КХЛ «Авангард», сообщает 13 июля «Спорт-экспресс».

По информации источника, 29-летний хоккеист уже подписал с омской командой соглашение сроком на один сезон и его зарплата в клубе за это время составит 70 млн рублей.

Отметим, Вячеслав Войнов является обладателем Кубка Гагарина, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли и был вынужден пропустить прошлый сезон из-за травмы и дисквалификации.

Напомним, ранее, в 2014 году, НХЛ вынесло игроку дисквалификацию за обвинение в домашнем насилии. Обвинения были сняты в 2018 году, однако бессрочное отстранение хоккеиста в НХЛ не было отменено, а в апреле текущего года Войнов был снова дисквалифицирован ещё на один сезон.