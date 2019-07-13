Чикаго, США, , 13:36 — REGNUM

Мужская сборная России по волейболу уступила команде США в матче группы А «Финала шести» на турнире Лиги наций, проходящем в Чикаго.

Игра состоялась на площадке «Кредит Юнион Ван» (UIC Павильон) и закончилась победой США со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:20).

Наиболее результативным игроком матча стал доигровщик сборной США Томаш Яшке, набравший 13 очков за матч. У сборной России самым результативным стал также доигровщик — Федор Воронков, который набрал 10 очков за игру.

Отметим, несмотря на проигрыш, сборная России ранее уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира, обыграв команду Франции со счетом по партиям 3:0. Российская команда заняла второе место в группе А, на первом — сборная США. В полуфинальной схватке, которая состоится в ночь на 14 июля, соперником сборной России станет команда Польши, а США в параллельном матче в этот же день сыграют со сборной Бразилии.