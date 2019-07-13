Нижнекамск, Татария, , 13:28 — REGNUM

В тренерский штаб хоккейного клуба КХЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска вошло два новых работника, сообщает 13 июля пресс-служба команды.

Также сообщается, что это Валерий Иванников и Валерий Балабанов. Иванников займется тренировкой голкиперов команды, в Балабанов станет тренером «Нефтехимика» по физической подготовке.

Отметим, 59-летний Валерий Балабанов является специалистом с высшим образованием и работал в качестве тренера по физической подготовке с молодежной сборной России по хоккею, в МХК «Красная армия» и ПХК ЦСКА. Также с 2014 по 2018 год работал в команде «Сочи».

Напомним, 52-летний Валерий Иванников стал в сезонах 2003/04 и 2004/05 двукратным чемпионом Белоруссии в составе минской команды «Юность» и был признан лучшим голкипером белорусского чемпионата в сезоне 2003/04. Также играл в клубах КХЛ «Трактор», СКА, «Лада», магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Юность». По окончании игровой карьеры тренировал вратарей в СКА и в «Динамо Санкт-Петербург».