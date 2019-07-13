Мадрид, , 13:16 — REGNUM

Защитник футбольного мадридского клуба «Реал» Начо Фернандес отказался покинуть свою команду, сообщает 13 июля MAJ.

Начо Фернандес

Ранее возможностью приобретения 29-летнего игрока интересовались такие клубы как «Севилья» и итальянские «Рома», «Наполи» и «Интер» из Милана, а руководство клуба было не против его перехода в один из них.

Однако сам защитник отверг все эти предложения и остался в «Реале».

Отметим, в минувшем сезоне Начо Фернандес, являющийся воспитанником «Реала», сыграл за мадридский клуб в 30 матчах и отметился в них одной результативной передачей. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.