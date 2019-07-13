Филадельфия, США, , 12:42 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» заключил новое соглашение со своим канадским форвардом Скоттом Лоутоном, сообщает 13 июля пресс-служба команды из Филадельфии.

Скотт Лоутон Nhl.com

Также известно, что новое соглашение между руководством команды и 25-летним хоккеистом рассчитано сроком на два года, с зарплатой 2,3 млн долларов за сезон.

Отметим, Скотт Лоутон выступает за «Филадельфию» все время своей игровой карьеры. В минувшем сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 32 (12 шайб + 20 результативных передач) очков при 53 минутах штрафа.

Напомним, в минувшем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Стэнли, так как финишировала по итогам чемпионата на 11-м месте восточной конференции НХЛ.