Москва, , 12:41 — REGNUM

Бразильский хавбек футбольного московского клуба «Спартак» Фернандо может в ближайшее время перейти в команду «Шанхай Шеньхуа», сообщает 13 июля Globoesporte.

По данным издания, ранее московский клуб получил от руководства китайской команды предложение о приобретении 27-летнего футболиста за 10 млн евро и отказал, так как намеревается выручить за его продажу не менее 20 млн евро.

Теперь, как сообщает Globoesporte, шанхайский клуб готовит новое предложение по трансферу игрока и, вероятнее всего, удовлетворит требования «Спартака», предложив за Фернандо 20 млн евро.

Отметим, бразильский футболист играет за московскую команду с 2016 года. В минувшем сезоне сыграл за неё в 20 матчах Российской Премьер-лиги и отметился в них 3 мячами и 2 голевыми передачами, при 4 желтых карточках.