Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM

Американский центровой баскетбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Джален Рейнольдс покинул команду, сообщает 13 июля пресс-служба «Зенита».

"Джален Рейнольдс провёл за «Зенит» один сезон и стал одним из самых ценных игроков команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что баскетболист стал наиболее ценным игроком января 2019 года и претендовал на звание наиболее ценного игрока сезона, играя эффективно и эффектно.

Кроме этого, пресс-служба «Зенита» поблагодарила Рейнольдса за трудолюбие и самоотверженность и пожелала успеха в дальнейшей карьере.

Отметим, Джален Рейнольдс выступал за санкт-петербургскую команду с лета прошлого года. Он сыграл в 29 играх Единой лиги ВТБ, набирая в них в среднем по 6,6 очка, делая по 7,9 подбора и отдавая по 1,2 передачи за игру.