Казань, , 11:39 — REGNUM

Американский центровой баскетбольной тель-авивской команды «Маккаби» Алекс Тайес перешел в состав казанского клуба УНИКС, сообщает 13 июля пресс-служба команды в официальном Twitter УНИКСа.

Казанский клуб УНИКС (cc) Coentor

Также сообщается, что стороны заключили соглашение на один сезон с возможностью его продления ещё на год.

Отметим, 31-летний игрок выступает в Европе с 2011 года и за это время играл в разных израильских и турецких клубах, таких как «Анадолу Эфес» и «Галатасарай». За «Маккаби» играл с 2017 года. В прошедшем сезоне принял участие в 30 матчах Евролиги, набирая в них в среднем по 10,5 очка и делая по 4,1 подбора за игру.