Неаполь, Италия, , 11:21 — REGNUM

Женская сборная России по футболу завоевала бронзу на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе, обыграв команду Ирландии.

По ходу встречи российские спортсменки уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Основное время матча закончилось вничью (2:2). В серии пенальти сильнее оказалась сборная России (4:2).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская женская сборная по волейболу переиграла команду Италии в финальном матче летней Универсиады-2019 со счетом 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). Она стала для российских спортсменок четвертой подряд на Универсиадах.

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