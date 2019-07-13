Турин, Италия, , 11:03 — REGNUM

Голкипер футбольного туринского клуба «Ювентус» Маттиа Перин может перейти в лиссабонскую команду «Бенфика», сообщает 13 июля журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своем Twitter.

По данным источника, «Бенфика» предложила «Ювентусу» за 26-летнего футболиста 10 млн евро, а его зарплата в команде, в случае перехода, составит около 2,5 млн евро в год.

Сам игрок думает над этим предложением в связи с тем, что в «Ювентус» может вернуться голкипер Джанлуиджи Буффон.

Также ранее сообщалось, что футболистом интересуется ещё один португальский клуб — «Порту».

Отметим, Маттиа Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» летом 2018 года за 12 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 9 матчах серии А итальянского футбольного чемпионата, пропустив в них 8 мячей и заработав желтую карточку.