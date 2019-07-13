Вашингтон, , 11:38 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков встретится с американцем Лоренцом Ларкином на турнире промоушна Bellator, сообщил 13 июля президент Bellator Скотт Кокер в своем Twitter.

Также сообщается, что поединок между Корешковым и Ларкиным состоится в рамках турнира Bellator 229, который пройдет в американском городе Темекула 4 октября нынешнего года.

Отметим, 28-летний Андрей Корешков выступает на турнирах Bellator с 2012 года и за это время провел 25 поединков, в 22 из которых одержал победу. Его 32-летний оппонент выступает в Bellator с 2017 года и за это время провел 4 поединка, в 2 из которых уступил.