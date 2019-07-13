Болонья, Италия, , 10:34 — REGNUM

Сербский тренер футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович вынужден покинуть занимаемую им должность из-за проблем со здоровьем, сообщает 13 июля Corriere dello Sport.

Синиша Михайлович

По данным издания, недавно 50-летний специалист прошел медицинское обследование, которое выявило у него «серьезное заболевание», которое потребовало агрессивного немедленного вмешательства. При этом лечение не может быть совмещено с работой тренера.

Отметим, Синиша Михайлович пришел в «Болонью» зимой текущего года, после того как её покинул Филиппо Индзаго. Под его руководством команда финишировала в итальянском чемпионате серии А на 10-м месте, находясь в зоне вылета в момент прихода в неё сербского специалиста.