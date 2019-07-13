Кванджу, Южная Корея, , 09:33 — REGNUM

Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Второй результат российского дуэта составил 311,28 балла.

Победителями стали китайские спортсмены Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, которые набрали 346,14 балла. Третье место занял мексиканский дуэт в составе Мария Санчес Морено и Хосе Бальеса Исайас, набравший 287,64 балла.

Отметим, чемпионат мира по водным видам спорта продлится в Кванджу до 28 июля, соревнования по прыжкам в воду на нем — до 20 июля.