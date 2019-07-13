Сент-Луис, США, , 09:32 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» продлил соглашение со своим канадским нападающим Робби Фаббри, сообщает 13 июля пресс-служба клуба.

Также сообщается, что соглашение между 23-летним хоккеистом и командой рассчитано на один сезон.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1149766641745633280

Отметим, в минувшем сезоне Робби Фаббри сыграл за «Сент-Луис» в 32 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 6 (2 шайбы + 4 результативных передачи) очков. В 10 играх плей-офф с его участием забил один гол.

Напомним, по итогам минувшего сезона команда «Сент-Луис Блюз» стала обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории.