Париж, , 09:31 — REGNUM

Нападающий футбольного клуба «Лилль» Николя Пепе из Кот-д'Ивуара может перейти в состав команды «Пари Сен-Жермен». Об этом заявил агент футболиста Самир Хиат, его слова 13 июля приводит L`Equipe.

«Николя открыт ко всему и его цель — перейти в правильное место Переход в «ПСЖ» — один из вариантов», — заявил Самир Хиат.

При этом он не подтвердил переход своего подопечного в состав парижской команды, однако отметил, что между ним, «Лиллем» и заинтересованным в услугах футболиста клубом идет трехстороннее общение о возможности перехода 24-летнего игрока.

Также агент Пепе подчеркнул, что его клиентом интересуются многие клубы, но нужно выбрать такой, где Николя Пепе сможет прогрессировать.

Напомним, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 41 мачте и отметился в них 23 голами и 11 результативными передачами.