Оренбург, , 08:42 — REGNUM

Футбольный клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» заключил соглашение с полузащитником клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Тимуром Аюповым, сообщает 13 июля пресс-служба оренбургской команды.

Тимур Аюпов Fcnn2018.ru

Ранее 25-летний футболист играл в составе казанских «Рубина» и «Рубина-2», а также в составе «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 32 матчах и отметился в них 3 мячами и 2 результативными передачами.

Отметим, позднее, 13 июля, команда «Оренбург» сыграет в матче первого тура нового сезона РПЛ с командой «Ростов». Встреча состоится на поле стадиона «Ростов-Арена» и начнется в 21:30 мск.