Борнмут, Великобритания, , 08:41 — REGNUM

Футбольный клуб «Борнмут» продлил контракт со своим нападающим Каллумом Уилсоном, сообщает 13 июля пресс-служба команды.

Также известно, что новое соглашение между 27-летним нападающим и командой рассчитано до 2023 года.

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1149740766622674944

Отметим, Каллум Уилсон перешел в «Борнмут» из «Ковентри Сити» в 2014 году. В минувшем сезоне футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей и сделав 9 результативных передач в 30 матчах английской Премьер-лиги. Также игрок выступил в трех матчах за сборную Англии и отметился одним мячом в первом из них со сборной США.