Санкт-Петербург, , 08:20 — REGNUM

Футбольный клуб «Сочи проявляет интерес к эквадорскому полузащитнику санкт-петербургской команды «Зенит» Кристиану Нобоа, сообщает 13 июля «Спорт день за днем».

Кристиан Нобоа (cc) Кирилл Венедиктов

По данным издания, сочинский клуб уже достиг договоренности с «Зенитом» о переходе 34-летнего эквадорца. Детали возможного трансфера не сообщаются.

Отметим, ранее в «Сочи» из состава «Зенита» перешли полузащитники Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз, и защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, подписавшие контракты до 2021 года с дебютирующим в нынешнем сезоне в Российской Премьер-лиге клубом .

Напомним, Кристиан Нобоа играет за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне сыграл за клуб по причине травмы колен только в 11 встречах и отметился в них результативной передачей.