Лос-Анджелес, США, , 08:08 — REGNUM

Нападающий баскетбольного клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леборн Джеймс продолжит играть со своим номером, сообщает 13 июля обозреватель и инсайдер НБА Крис Хайнс в своем Twitter.

«Леброн Джеймс планировал подарить Энтони Дэвису его номер 23. Такой обмен будет отложен на сезон», — написал Хайнс.

https://twitter.com/ChrisBHaynes/status/1149826450977153024

Отметим, ранее стало известно, что Леборн Джеймс принял решение о передаче своего номера новичку «Лейкерс» Энтони Дэвису, однако оно было отклонено компанией Nike по причине возможных негативных рекламных финансовых последствий.

Напомним, Энтони Дэвис играл под номером 23 всю свою карьеру, в то время как Леборн Джеймс выступал под номером 6 в период своего участия в команде «Майами Хит».