Барселона, Испания, , 08:07 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» потратил за последние пять лет свыше 1 млрд евро на трансферы игроков, сообщает 13 июля Voetbal International.

По данным источника, сумма трансферов «Барселоны» составила 1,08 млрд евро после покупки ею французского форварда мадридской команды «Атлетико» Антуана Гризмана за 120 млн евро.

Также сообщается, что «Барселона» стал первым клубом, который с 2014 года приобрел игроков более чем на 1 млрд евро. Ближайшими соседями клуба по трансферным затратам являются «Манчестер Сити», потративший на приобретение футболистов 996 млн евро с 2014 года и «Манчестер Юнайтед», потративший за этот же период 890 млн евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Барселона» объявил об официальном переходе в свой состав французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризмана.