Севилья, Испания, , 07:50 — REGNUM

Футбольный клуб «Севилья» приобрел бразильского полузащитника турецкой команды «Галатасарай» Фернандо, сообщает 13 июля пресс-служба команды из Севильи.

Также известно, что трансфер 31-летнего футболиста обошелся «Севилье» в 4,5 млн евро, и что контракт между Фернандо и клубом рассчитан до 2022 года.

https://twitter.com/SevillaFC/status/1149708935764631552

Отметим, Фернандо является воспитанником клуба «Вилла Нова». За свою игровую карьеру футболист выступал за такие клубы как «Порту», «Эштрела» и «Манчестер Юнайтед». За клуб «Галатасарай» играл с 2017 года и в минувшем сезоне провел в его составе 58 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.