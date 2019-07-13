Джидда, Саудовская Аравия, , 07:39 — REGNUM

Британский боксер Амир Хан одержал победу над австралийцем Билли Дибом в титульном поединке за звание интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полулегком весе (до 66,68 кг). Поединок проходил в рамках вечера профессионального бокса в Джидде.

В первом раунде боксеры выступали на равных. Во втором Амир Хан смог несколько раз удачно достать своего оппонента и отправить его в нокдаун.

В третьем и четвертом доминирование Хана продолжилось. В итоге британец решил ускорить ход поединка, для чего он левым и правым прямыми ударами прижал противника к канатам, где перевел схватку в клинч, а затем серией боковых и нижних быстро снова отправил его на пол. После этого судья засчитал Билли Дибу технический нокаут.

Отметим, теперь в активе 32-летнего Хана 34 победы (21 нокаутом) при 5 поражениях. Британец являлся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2009—2011 году и по версии Международной боксерской федерации (IBF) в 2011 году. Это его четвертый бой после двухлетнего перерыва. В активе 33-летнего Диба 45 побед (26 нокаутом) при 6 поражениях.