Рим, , 07:13 — REGNUM

Бразильский хавбек футбольного клуба «Рома» Жерсон Сантос вернулся в бразильский чемпионат, сообщает 13 июля пресс-служба команды из Рима.

Также сообщается, что сумма трансфера за 22-летнего игрока составила 11,8 млн евро. Кроме этого, «Рома» получит 10% от будущих трансферов бразильца.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб «Динамо» заинтересовался Жерсоном и согласовал с римской командой условия его трансфера, однако от переезда в Россию отказался сам футболист.

Напомним, Жерсон Сантос перешел в «Рому» из бразильской команды «Флуминенсе» за 16,6 млн евро. В минувшем сезоне играл за «Фиорентину» на правах аренды и в 40 матчах отметился 3 голами и 4 результативными передачами.