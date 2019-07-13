Лондон, 13 июля 2019, 04:24 — REGNUM
Победой швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершился 12 июля полуфинал Уимблдонского турнира. Испанец Рафаэль Надаль проиграл.
Игра, длившаяся свыше трёх часов, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Напомним, в другом полуфинале, между Новаком Джоковичем и Роберто Баутистой Агутом, победил сербский теннисист. Финальная встреча между Джоковичем и Федерером состоится 14 июля.
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