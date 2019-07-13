Лондон, 13 июля 2019, 04:24 — REGNUM

Победой швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершился 12 июля полуфинал Уимблдонского турнира. Испанец Рафаэль Надаль проиграл.

Роджер Федерер
Роджер Федерер
(cc) James Barrett

Игра, длившаяся свыше трёх часов, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Напомним, в другом полуфинале, между Новаком Джоковичем и Роберто Баутистой Агутом, победил сербский теннисист. Финальная встреча между Джоковичем и Федерером состоится 14 июля.

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