Королевство Испания, , 03:10 — REGNUM

О переходе нападающего Антуана Гризманна из ФК «Атлетико Мадрид» сообщил ФК «Барселона» в Twitter.

Трансфер Гризманнаобошёлся «Барселоне» в €120 млн. С футболистом подписан пятилетний контракт, согласно которому команда согласится на гипотетический трансфер Гризманна в другой ФК за сумму в €800 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах перехода Гризманнав «Барселону» стало известно в середине июня.

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