Тула, , 22:45 — REGNUM

Ничьёй завершился матч между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Арсенал» (Тула) 12 июля в рамках первого тура российской премьер-лиги. Каждая команда забила по одному мячу.

Игра проходила на стадионе в Туле. Первый гол забил вингер «Динамо» Мигел Кардозу — на 16-й минуте. «Арсенал» сравнял счёт на 84-й минуте — это был гол защитника Гиа Григалава.

Напомним, в рамках российской премьер-лиги 12 июля встречаются также команды «Урал» и «Уфа», «Спартак» и «Сочи», «Ростов» и «Оренбург». 13 июля состоится матч «Крылья Советов» и ЦСКА.