Тула, 12 июля 2019, 22:45 — REGNUM
Ничьёй завершился матч между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Арсенал» (Тула) 12 июля в рамках первого тура российской премьер-лиги. Каждая команда забила по одному мячу.
Игра проходила на стадионе в Туле. Первый гол забил вингер «Динамо» Мигел Кардозу — на 16-й минуте. «Арсенал» сравнял счёт на 84-й минуте — это был гол защитника Гиа Григалава.
Напомним, в рамках российской премьер-лиги 12 июля встречаются также команды «Урал» и «Уфа», «Спартак» и «Сочи», «Ростов» и «Оренбург». 13 июля состоится матч «Крылья Советов» и ЦСКА.