Москва, , 15:56 — REGNUM

Защитник Серхио Родригес покинет московский ЦСКА. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

Отмечается, что контракт с испанским баскетболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.

«После двух потрясающих сезонов, после того, как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперёд», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, Родригес выступал за ЦСКА с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и двукратным победителем Единой лиги ВТБ.

Родригес сыграл за «армейцев» 124 матча, в которых набирал 11,4 очка и делал 1,8 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру. Кроме того, он признавался самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ.

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