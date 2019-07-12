Рига, 12 июля 2019, 15:43 — REGNUM
Латвийский баскетбольный клуб ВЭФ отказался участия в сезоне 2019/20 Единой лиги ВТБ. Об этом 12 июля сообщают «Известия».
В латвийской команде решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии. Кроме того, руководство клуба не смогло привлечь дополнительные источники финансирования.
Таким образом, в новом сезоне Единой лиги примут участие 13, а не 14 команд. При этом отмечается, что через год команда, возможно, снова заявится на турнир.
В сезоне 2018/19 ВЭФ не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место. Лучшим достижением латвийского клуба в Единой лиге является выход в четвертьфинал.