Рига, , 15:43 — REGNUM

Латвийский баскетбольный клуб ВЭФ отказался участия в сезоне 2019/20 Единой лиги ВТБ. Об этом 12 июля сообщают «Известия».

В латвийской команде решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии. Кроме того, руководство клуба не смогло привлечь дополнительные источники финансирования.

Таким образом, в новом сезоне Единой лиги примут участие 13, а не 14 команд. При этом отмечается, что через год команда, возможно, снова заявится на турнир.

В сезоне 2018/19 ВЭФ не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место. Лучшим достижением латвийского клуба в Единой лиге является выход в четвертьфинал.