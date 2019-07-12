Краснодар, , 15:32 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца. Об этом сообщает Superhaber.

По информации издания, «Краснодар» заинтересован в услугах словенского футболиста и может заплатить за него €8 млн.

Отмечается, что переход может состояться на следующей неделе, если агент игрока сможет договориться с представителями клуба об условиях личного контракта.

В сезоне 2018/19 Зайц сыграл за «Фенербахче» в 31 матче, в котором забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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