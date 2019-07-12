Чусовой, Пермский край, , 15:19 — REGNUM

В Чусовом Пермского края в 2020 году начнут строительство санно-бобслейной трассы, а в 2023 году спортсмены смогут уже по ней кататься. Новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинского, который был построен к зимней Олимпиаде 2014 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметил и.о. директора КГАУ «СШОР «Огонёк» Дмитрий Шадрин, благодаря более раннему наступлению зимы в Пермском крае содержание трассы в Чусовом будет обходиться дешевле, чем содержание такого же объекта в Сочи.

«Мы сможем пользоваться новой трассой с октября по март, она позволит повысить качество тренировочного процесса. Кроме того, на новой трассе можно будет проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира, чемпионата мира как по саням, бобслею, так и по скелетону», — сказал он.

Нынешняя трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Это единственная трасса такого рода в регионе. Сейчас для того, чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объём работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием. В июне депутаты Законодательного собрания включили проект строительства новой санно-бобслейной трассы в Чусовом в перечень объектов капитального строительства. На его реализацию планируется направить более 2,6 млрд рублей.

Главный тренер сборной России по санному спорту, призёр Олимпийских игр Альберт Демченко считает, что строительство новой трассы даст возможность привлечь в Чусовой туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристов-горнолыжников курорта Такман и Губахи.