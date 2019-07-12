Манчестер, Великобритания, , 15:09 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму на сезон-2019/20. Об этом 12 июля сообщается на сайте клуба.

Новый гостевой комплект выполнен в бежевом цвете и имеет чёрные вставки на плечах, рукавах и горловине. Эмблема также сделана в чётном цвете.

https://twitter.com/goal/status/1149589256618356736

Напомним, в сезоне 2018/19 МЮ занял шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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