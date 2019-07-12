Манчестер, Великобритания, 12 июля 2019, 15:09 — REGNUM
«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму на сезон-2019/20. Об этом 12 июля сообщается на сайте клуба.
Новый гостевой комплект выполнен в бежевом цвете и имеет чёрные вставки на плечах, рукавах и горловине. Эмблема также сделана в чётном цвете.
https://twitter.com/goal/status/1149589256618356736
Напомним, в сезоне 2018/19 МЮ занял шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Читайте также: «Барселона» представила выездную форму в стиле ретро