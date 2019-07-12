Цюрих, Швейцария, , 14:52 — REGNUM

Женская сборная России по футболу занимает 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован 12 июля на сайте организации.

Возглавляет рейтинг сборная США, которая стала чемпионом мира. Второе место занимает сборная Германии. Замыкает тройку команда Нидерландов, дошедшая до финала мирового первенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная США стала победительницей чемпионата мира, одержав победу в финальном матче над командой Нидерландов со счётом 2:0.

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