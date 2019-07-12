Лондон, , 14:38 — REGNUM

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру», — говорится в сообщении.

Напомним, Крауч известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Сток Сити». В составе «Тоттенхэма» он выиграл Кубок английской лиги в 1999 году. В составе «Ливерпуля» он стал обладателем Суперкубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Англии.

За сборную Англии Крауч выступал с 2005 по 2010 год и провёл 42 матча, в которых забил 22 гола.